Самозанятые в России смогут выходить на оплачиваемые больничные с 1 августа

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января 2026 года.

Самозанятые, участвующие в эксперименте, смогут получать оплачиваемые больничные, начиная с 1 августа, если подадут заявление и начнут платить страховые взносы.

Размер выплат по больничному будет зависеть от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные.

Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января 2026 года. Он дает возможность получать оплачиваемый больничный самозанятым. Для этого они должны подать заявление об участии в эксперименте в территориальный орган Социального фонда России (СФР) и начать платить страховые взносы.

Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно.

Взносы надо платить начиная со следующего месяца после подачи заявления. А первый оплачиваемый больничный можно получить через шесть месяцев участия в эксперименте. То есть самозанятые, которые подали заявления в январе текущего года и с февраля начали платить взносы, могут получать выплаты с августа.

Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка.