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Самозанятые в России смогут выходить на оплачиваемые больничные с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2026
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10:57 01.08.2026

Самозанятые в России смогут выходить на оплачиваемые больничные с 1 августа

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImagesМужчина работает компьютером
Мужчина работает компьютером - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января 2026 года.
  • Самозанятые, участвующие в эксперименте, смогут получать оплачиваемые больничные, начиная с 1 августа, если подадут заявление и начнут платить страховые взносы.
  • Размер выплат по больничному будет зависеть от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные.
Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января 2026 года. Он дает возможность получать оплачиваемый больничный самозанятым. Для этого они должны подать заявление об участии в эксперименте в территориальный орган Социального фонда России (СФР) и начать платить страховые взносы.
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Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно.
Взносы надо платить начиная со следующего месяца после подачи заявления. А первый оплачиваемый больничный можно получить через шесть месяцев участия в эксперименте. То есть самозанятые, которые подали заявления в январе текущего года и с февраля начали платить взносы, могут получать выплаты с августа.
Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка.
Период участия в эксперименте также засчитывается в общий страховой стаж - то есть будет учтен при расчете пенсии. Но декретные выплаты не входят в эксперимент.
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