Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Домодедово».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.
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