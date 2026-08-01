Соцсети ресторана, у которого прогремел взрыв в Москве, закрыли комментарии

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе дома № 1 на Кудринской площади произошел взрыв у летнего кафе, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ресторан Balzi Rossi закрыл возможность оставлять отзывы в соцсетях после появления оскорбительных комментариев.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве закрыл для пользователей возможность комментировать публикации в своих соцсетях после появления оскорбительных высказываний пользователей.

Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади. Согласно объявлению на сайте, в субботу Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета.

Позже ресторан опубликовал сообщение в Instagram*, что с его помещением все в порядке. Под постом начали появляться комментарии оскорбительного характера, в том числе на украинском языке.

Через некоторое время возможность комментировать пост была отключена.