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Соцсети ресторана, у которого прогремел взрыв в Москве, закрыли комментарии - РИА Новости, 02.08.2026
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22:41 01.08.2026 (обновлено: 00:00 02.08.2026)
Соцсети ресторана, у которого прогремел взрыв в Москве, закрыли комментарии

Ресторан Balzi Rossi в Москве после взрыва закрыл комментарии к посту

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе дома № 1 на Кудринской площади произошел взрыв у летнего кафе, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.
  • Ресторан Balzi Rossi закрыл возможность оставлять отзывы в соцсетях после появления оскорбительных комментариев.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве закрыл для пользователей возможность комментировать публикации в своих соцсетях после появления оскорбительных высказываний пользователей.
Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади. Согласно объявлению на сайте, в субботу Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета.
Позже ресторан опубликовал сообщение в Instagram*, что с его помещением все в порядке. Под постом начали появляться комментарии оскорбительного характера, в том числе на украинском языке.
Через некоторое время возможность комментировать пост была отключена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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