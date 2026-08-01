Онколог рассказал, кому нужно каждый год делать рентген легких

Краткий пересказ от РИА ИИ Работникам вредных производств, связанных с радоном, асбестом и тяжелыми металлами, необходимо ежегодно проходить рентгенологическое исследование легких.

Онколог Стилиди подчеркнул важность своевременной диспансеризации и профосмотров для предупреждения болезни.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работникам вредных производств, связанных с радоном, асбестом и тяжелыми металлами нужно каждый год проходить рентгенологическое исследование легких, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.

« "Люди, которые работают на вредных производствах, связанных с радоном, асбестом, тяжелыми металлами, должны проходить рентгенологическое исследование легких ежегодно", - сообщил Стилиди.

Он подчеркнул, что возможности современной онкологии велики, врачи действительно могут значительно продлевать жизнь пациентам, страдающим раком легкого.