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Онколог рассказал, кому нужно каждый год делать рентген легких - РИА Новости, 01.08.2026
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08:21 01.08.2026
Онколог рассказал, кому нужно каждый год делать рентген легких

РИА Новости: работникам вредных производств надо делать рентген легких ежегодно

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работникам вредных производств, связанных с радоном, асбестом и тяжелыми металлами, необходимо ежегодно проходить рентгенологическое исследование легких.
  • Онколог Стилиди подчеркнул важность своевременной диспансеризации и профосмотров для предупреждения болезни.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работникам вредных производств, связанных с радоном, асбестом и тяжелыми металлами нужно каждый год проходить рентгенологическое исследование легких, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.
«
"Люди, которые работают на вредных производствах, связанных с радоном, асбестом, тяжелыми металлами, должны проходить рентгенологическое исследование легких ежегодно", - сообщил Стилиди.
Он подчеркнул, что возможности современной онкологии велики, врачи действительно могут значительно продлевать жизнь пациентам, страдающим раком легкого.
"Но болезнь лучше предупредить, чем потом с ней бороться, в связи с чем важно своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры", - заключил врач.
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