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ВС России поразили предприятие в Киеве, производящее комплексы РЭБ Lima - РИА Новости, 01.08.2026
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09:32 01.08.2026 (обновлено: 10:25 01.08.2026)
ВС России поразили предприятие в Киеве, производящее комплексы РЭБ Lima

МО: ВС России поразили предприятие в Киеве, производящее комплексы РЭБ Lima

© AP Photo / Dan BashakovУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.
  • Поражено предприятие "Киев-25" ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение комплексов РЭБ Lima.
  • Южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, осуществляющее производство и хранение комплексов РЭБ Lima, сообщило в субботу Минобороны России.
Ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.
«
"Поражено в городе Киев промышленное предприятие Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima, которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения",- говорится в сообщении.
В пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины, добавило министерство.
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