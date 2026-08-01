ВС России поразили предприятие в Киеве, производящее комплексы РЭБ Lima

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.
- Поражено предприятие "Киев-25" ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение комплексов РЭБ Lima.
- Южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, осуществляющее производство и хранение комплексов РЭБ Lima, сообщило в субботу Минобороны России.
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"Поражено в городе Киев промышленное предприятие Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima, которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения",- говорится в сообщении.
В пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины, добавило министерство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18