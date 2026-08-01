ВС России поразили предприятие в Киеве, производящее комплексы РЭБ Lima

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, осуществляющее производство и хранение комплексов РЭБ Lima, сообщило в субботу Минобороны России.

В пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины, добавило министерство.