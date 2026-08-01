Финал Кубка Москвы по историческому ралли

Экипаж, занявший по сумме трех этапов первое место, становится обладателем Кубка Москвы. Имена и фамилии двух членов экипажа наносятся на его нижнюю часть, а сами члены экипажа награждаются уменьшенными копиями кубка.

На фото: автомобили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1968 года выпуска и MG T-type 1952 года выпуска.