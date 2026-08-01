В субботу прошел финал Кубка Москвы по историческому ралли.
На фото: автомобиль ГАЗ 24 "Волга".
В субботу прошел финал Кубка Москвы по историческому ралли.
На фото: автомобиль ГАЗ 24 "Волга".
В соревнованиях приняли участие сто автомобилей 1940-1980-х годов выпуска.
На фото: автомобиль Porsche 911S Targa.
В соревнованиях приняли участие сто автомобилей 1940-1980-х годов выпуска.
На фото: автомобиль Porsche 911S Targa.
По правилам заезда, участники должны были проехать стокилометровый маршрут с соблюдением всех правил ПДД.
По правилам заезда, участники должны были проехать стокилометровый маршрут с соблюдением всех правил ПДД.
Гонка стартовала на северной петле ВДНХ.
На фото: подготовка автомобиля MG T-type 1952 года выпуска.
Гонка стартовала на северной петле ВДНХ.
На фото: подготовка автомобиля MG T-type 1952 года выпуска.
Ее участники выезжали с интервалом в минуту.
На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1973 года выпуска.
Ее участники выезжали с интервалом в минуту.
На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1973 года выпуска.
Финишем стала территория у Музея Гаража особого назначения ФСО России.
На фото: автомобиль "Москвич-403" перед стартом.
Финишем стала территория у Музея Гаража особого назначения ФСО России.
На фото: автомобиль "Москвич-403" перед стартом.
Экипажи состоят из водителя и штурмана.
На фото: автомобиль ГАЗ-21 "Волга".
Экипажи состоят из водителя и штурмана.
На фото: автомобиль ГАЗ-21 "Волга".
Главный трофей — переходящий Кубок Москвы.
На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1966 года выпуска.
Главный трофей — переходящий Кубок Москвы.
На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1966 года выпуска.
Он представляет собой оригинальную хрустальную вазу высотой 81 сантиметр и массой более 12 килограммов.
На фото: автомобиль Opel Manta A 1975 года выпуска.
Он представляет собой оригинальную хрустальную вазу высотой 81 сантиметр и массой более 12 килограммов.
На фото: автомобиль Opel Manta A 1975 года выпуска.
Экипаж, занявший по сумме трех этапов первое место, становится обладателем Кубка Москвы. Имена и фамилии двух членов экипажа наносятся на его нижнюю часть, а сами члены экипажа награждаются уменьшенными копиями кубка.
На фото: автомобили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1968 года выпуска и MG T-type 1952 года выпуска.
Экипаж, занявший по сумме трех этапов первое место, становится обладателем Кубка Москвы. Имена и фамилии двух членов экипажа наносятся на его нижнюю часть, а сами члены экипажа награждаются уменьшенными копиями кубка.
На фото: автомобили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1968 года выпуска и MG T-type 1952 года выпуска.