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Финал Кубка Москвы по историческому ралли - РИА Новости, 01.08.2026
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14:24 01.08.2026 (обновлено: 14:31 01.08.2026)

Финал Кубка Москвы по историческому ралли

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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В субботу прошел финал Кубка Москвы по историческому ралли.

На фото: автомобиль ГАЗ 24 "Волга".

Автомобиль ГАЗ 24 Волга на старте финала Кубка Москвы по историческому ралли

В субботу прошел финал Кубка Москвы по историческому ралли.

На фото: автомобиль ГАЗ 24 "Волга".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В соревнованиях приняли участие сто автомобилей 1940-1980-х годов выпуска.

На фото: автомобиль Porsche 911S Targa.

Автомобиль Porsche 911S Targa перед стартом финала Кубка Москвы по историческому ралли

В соревнованиях приняли участие сто автомобилей 1940-1980-х годов выпуска.

На фото: автомобиль Porsche 911S Targa.

© РИА Новости / Илья Питалев
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По правилам заезда, участники должны были проехать стокилометровый маршрут с соблюдением всех правил ПДД.

Финал Кубка Москвы по историческому ралли

По правилам заезда, участники должны были проехать стокилометровый маршрут с соблюдением всех правил ПДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гонка стартовала на северной петле ВДНХ.

На фото: подготовка автомобиля MG T-type 1952 года выпуска.

Подготовка автомобиля MG T-type 1952 года выпуска перед стартом финала Кубка Москвы по историческому ралли

Гонка стартовала на северной петле ВДНХ.

На фото: подготовка автомобиля MG T-type 1952 года выпуска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ее участники выезжали с интервалом в минуту.

На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1973 года выпуска.

Автомобиль ГАЗ-13 Чайка 1973 года выпуска участвует в финале Кубка Москвы по историческому ралли

Ее участники выезжали с интервалом в минуту.

На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1973 года выпуска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Финишем стала территория у Музея Гаража особого назначения ФСО России.

На фото: автомобиль "Москвич-403" перед стартом.

Автомобиль Москвич-403 перед стартом финала Кубка Москвы по историческому ралли

Финишем стала территория у Музея Гаража особого назначения ФСО России.

На фото: автомобиль "Москвич-403" перед стартом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Экипажи состоят из водителя и штурмана.

На фото: автомобиль ГАЗ-21 "Волга".

Автомобиль ГАЗ-21 Волга участвует в финале Кубка Москвы по историческому ралли

Экипажи состоят из водителя и штурмана.

На фото: автомобиль ГАЗ-21 "Волга".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Главный трофей — переходящий Кубок Москвы.

На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1966 года выпуска.

Автомобиль ГАЗ-13 Чайка 1966 года выпуска на старте финала Кубка Москвы по историческому ралли

Главный трофей — переходящий Кубок Москвы.

На фото: автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" 1966 года выпуска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Он представляет собой оригинальную хрустальную вазу высотой 81 сантиметр и массой более 12 килограммов.

На фото: автомобиль Opel Manta A 1975 года выпуска.

Автомобиль Opel Manta A 1975 года выпуска перед стартом финала Кубка Москвы по историческому ралли

Он представляет собой оригинальную хрустальную вазу высотой 81 сантиметр и массой более 12 килограммов.

На фото: автомобиль Opel Manta A 1975 года выпуска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Экипаж, занявший по сумме трех этапов первое место, становится обладателем Кубка Москвы. Имена и фамилии двух членов экипажа наносятся на его нижнюю часть, а сами члены экипажа награждаются уменьшенными копиями кубка.

На фото: автомобили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1968 года выпуска и MG T-type 1952 года выпуска.

Финал Кубка Москвы по историческому ралли

Экипаж, занявший по сумме трех этапов первое место, становится обладателем Кубка Москвы. Имена и фамилии двух членов экипажа наносятся на его нижнюю часть, а сами члены экипажа награждаются уменьшенными копиями кубка.

На фото: автомобили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1968 года выпуска и MG T-type 1952 года выпуска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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