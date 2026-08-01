СМИ: Пентагон просит свыше $18 миллиардов на восполнение запасов ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон запросил 67 миллиардов долларов на экстренное финансирование в текущем финансовом году.

В эту сумму входит 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет для систем Patriot, Tomahawk и THAAD.

НЬЮ-ЙОРК, 1 авг – РИА Новости. Пентагон запросил 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk, пишет Пентагон запросил 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk, пишет Блумберг со ссылкой на документы.

Средства входят в запрос американского военного ведомства на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году.

"Запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году включает 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов наиболее современных американских ракет для систем Patriot, крылатых ракет Tomahawk для ВМС и армейских высотных перехватчиков THAAD", – пишет издание.