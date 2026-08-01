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СМИ: Пентагон просит свыше $18 миллиардов на восполнение запасов ракет - РИА Новости, 01.08.2026
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03:31 01.08.2026
СМИ: Пентагон просит свыше $18 миллиардов на восполнение запасов ракет

Bloomberg: Пентагон просит свыше $18 миллиардов на восполнение запасов ракет

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил 67 миллиардов долларов на экстренное финансирование в текущем финансовом году.
  • В эту сумму входит 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет для систем Patriot, Tomahawk и THAAD.
НЬЮ-ЙОРК, 1 авг – РИА Новости. Пентагон запросил 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk, пишет Блумберг со ссылкой на документы.
Средства входят в запрос американского военного ведомства на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году.
"Запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году включает 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов наиболее современных американских ракет для систем Patriot, крылатых ракет Tomahawk для ВМС и армейских высотных перехватчиков THAAD", – пишет издание.
Издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщало, что командование вооруженных сил США признает, что возобновление и расширение военной кампании против Ирана снизит запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней.
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