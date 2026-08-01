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Онколог назвал пик заболеваемости раком легкого - РИА Новости, 01.08.2026
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04:41 01.08.2026
Онколог назвал пик заболеваемости раком легкого

Стилиди: пик заболеваемости раком легкого приходится на 60-70 лет

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик заболеваемости раком легкого приходится на возраст 60–70 лет, при этом 40% заболевших — люди трудоспособного возраста (менее 60 лет).
  • Среди людей с раком легкого мужчин больше, чем женщин, но это связано с тем, что курящих женщин меньше, а сам по себе пол на риск развития заболевания не влияет.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости раком легкого приходится на 60-70 лет, мужчин среди людей с таким онкологическим заболеванием больше из-за курения, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.
"Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40% от числа всех заболевших – это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60", - рассказал онколог.
Он добавил, что мужчин в структуре заболеваемости раком легкого больше, но это связано с тем, что курящих женщин меньше.
"Сама по себе гендерная принадлежность на риск развития рака легкого никак не влияет. У курящей женщины риски заболеть такие же, как и у курящего мужчины", - заключил Стилиди.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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