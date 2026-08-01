Онколог назвал пик заболеваемости раком легкого

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик заболеваемости раком легкого приходится на возраст 60–70 лет, при этом 40% заболевших — люди трудоспособного возраста (менее 60 лет).

Среди людей с раком легкого мужчин больше, чем женщин, но это связано с тем, что курящих женщин меньше, а сам по себе пол на риск развития заболевания не влияет.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости раком легкого приходится на 60-70 лет, мужчин среди людей с таким онкологическим заболеванием больше из-за курения, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.

"Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40% от числа всех заболевших – это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60", - рассказал онколог.

Он добавил, что мужчин в структуре заболеваемости раком легкого больше, но это связано с тем, что курящих женщин меньше.