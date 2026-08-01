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В Минздраве назвали главный фактор риска возникновения рака легкого - РИА Новости, 01.08.2026
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02:48 01.08.2026
В Минздраве назвали главный фактор риска возникновения рака легкого

Врач Стилиди: главным фактором риска возникновения рака легкого является курение

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение является главным фактором риска возникновения рака легкого, поэтому отказ от него — лучший способ профилактики.
  • Даже у людей с уже установленным диагнозом «рак легкого» при отказе от курения улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главным фактором риска возникновения рака легкого является курение, поэтому отказ от него - это лучший способ профилактики, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.
"На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки", - сказал Стилиди.
Онколог подчеркнул, что даже у людей с уже установленным диагнозом "рак легкого" при отказе от курения достоверно улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.
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