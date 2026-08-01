Силы ПВО за день сбили 152 украинских беспилотника над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18