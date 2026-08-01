Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 743 беспилотника.
- Также были сбиты 15 управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 743 беспилотника и 15 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18