Рейтинг@Mail.ru
"Раздел Украины". СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 01.08.2026 (обновлено: 19:33 01.08.2026)
"Раздел Украины". СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина

Almasry Alyoum: одним из сценариев исхода СВО является распад Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Египетская газета Almasry Alyoum пишет, что заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность.
  • По мнению автора статьи, распад Украины может стать предметом обсуждения при наличии ряда условий, среди которых — глубокий кризис государственных институтов и значительное ослабление оборонного потенциала страны.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет египетская газета Almasry Alyoum.
«

"Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность ее границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
"Это ад". В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Вчера, 16:29
По мнению автора статьи, такой сценарий может стать предметом обсуждения при наличии ряда условий. Среди них глубокий кризис государственных институтов, вызванный последствиями конфликта, и значительное ослабление оборонного потенциала страны.
«
"Это может произойти, если прекратится поддержка Запада. Кроме того, Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений", — уточнили в материале.
На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.
Пожар на судне в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
"Будут последствия". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Вчера, 15:30
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаВенгрияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала