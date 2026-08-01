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В московском парке у редкой птицы появились птенцы - РИА Новости, 01.08.2026
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14:34 01.08.2026
В московском парке у редкой птицы появились птенцы

В Терлецком парке в Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство

© Фото : Природа Москвы/MAXКрасношейная поганка с птенцом
Красношейная поганка с птенцом - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Природа Москвы/MAX
Красношейная поганка с птенцом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Терлецком парке в Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство.
  • Птенцы красношейной поганки прячутся на спинах родителей, и пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Птенцы появились у редкой красношейной поганки в Терлецком парке в Москве, сообщает столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды.
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"В Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство. Недавно в Терлецком лесопарке загнездилась красношейная поганка - впервые за всю историю орнитологических наблюдений в столице. А теперь пара растит птенцов", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только их маленькие головы.
"Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы - и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц - так им тепло и безопасно", - добавляется в сообщении.
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