В московском парке у редкой птицы появились птенцы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Терлецком парке в Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство.
- Птенцы красношейной поганки прячутся на спинах родителей, и пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Птенцы появились у редкой красношейной поганки в Терлецком парке в Москве, сообщает столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды.
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"В Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство. Недавно в Терлецком лесопарке загнездилась красношейная поганка - впервые за всю историю орнитологических наблюдений в столице. А теперь пара растит птенцов", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только их маленькие головы.
"Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы - и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц - так им тепло и безопасно", - добавляется в сообщении.
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