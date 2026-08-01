В московском парке у редкой птицы появились птенцы

Уточняется, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только их маленькие головы.

"Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы - и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц - так им тепло и безопасно", - добавляется в сообщении.