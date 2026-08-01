Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил подрядчик, признали власти США

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне были вызваны не действиями вандалов, а некачественной работой подрядчика, следует из документов американского минюста.

Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американского олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.