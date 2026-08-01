Рейтинг@Mail.ru
Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил подрядчик, признали власти США - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 01.08.2026
Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил подрядчик, признали власти США

Минюст США признал, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил подрядчик

© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие Национальной гвардии патрулируют территорию возле Зеркального пруда в Вашингтоне
Военнослужащие Национальной гвардии патрулируют территорию возле Зеркального пруда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие Национальной гвардии патрулируют территорию возле Зеркального пруда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне были вызваны некачественной работой подрядчика, а не действиями вандалов.
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне были вызваны не действиями вандалов, а некачественной работой подрядчика, следует из документов американского минюста.
Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американского олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.
"Повреждение Зеркального пруда в июне 2026 года стало результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта перед мероприятиями, связанными с празднованием 250-летия Америки", – говорится в ходатайстве.
В этой связи минюст США попросил суд прекратить дело против Херна, которого сами власти обвинили в умышленном повреждении покрытия объекта.
Зеркальный пруд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд
12 июля, 01:21
 
В миреВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала