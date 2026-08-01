Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил подрядчик, признали власти США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне были вызваны некачественной работой подрядчика, а не действиями вандалов.
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне были вызваны не действиями вандалов, а некачественной работой подрядчика, следует из документов американского минюста.
Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американского олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.
"Повреждение Зеркального пруда в июне 2026 года стало результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта перед мероприятиями, связанными с празднованием 250-летия Америки", – говорится в ходатайстве.
В этой связи минюст США попросил суд прекратить дело против Херна, которого сами власти обвинили в умышленном повреждении покрытия объекта.
В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд
12 июля, 01:21