Мурашко назвал норматив по приему пациента за 15 минут пластичным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что норматив о приеме пациента в течение 15 минут стал более пластичным.
- Начался пилотный проект с анкетированием пациента перед приемом, чтобы контакт между врачом и пациентом состоялся до визита в поликлинику.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Норматив о приеме пациента в течение 15 минут является пластичным, все зависит от конкретного случая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это усредненный норматив, он сегодня бессмыслен, потому что у нас есть подушевой норматив в поликлинических подразделениях, где прикреплено население. Поэтому 15 минут - это тот норматив, который раньше был более жестким, сейчас он более пластичный. Но есть пациенты, которые действительно пришли выписать новый рецепт, и там 15 минут много", - сказал Мурашко в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя норматив о приеме пациента в течение 15 минут.
Он отметил, что сейчас стартовал пилотный проект с анкетированием пациента перед приемом. Поскольку контакт между врачом и пациентом должен состояться еще до визита в поликлинику.