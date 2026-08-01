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Мурашко назвал норматив по приему пациента за 15 минут пластичным - РИА Новости, 01.08.2026
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14:48 01.08.2026
Мурашко назвал норматив по приему пациента за 15 минут пластичным

Мурашко: жесткий норматив по приему пациента за 15 минут стал более пластичным

© РИА Новости / Виталий АньковЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Женщина на приеме у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что норматив о приеме пациента в течение 15 минут стал более пластичным.
  • Начался пилотный проект с анкетированием пациента перед приемом, чтобы контакт между врачом и пациентом состоялся до визита в поликлинику.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Норматив о приеме пациента в течение 15 минут является пластичным, все зависит от конкретного случая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это усредненный норматив, он сегодня бессмыслен, потому что у нас есть подушевой норматив в поликлинических подразделениях, где прикреплено население. Поэтому 15 минут - это тот норматив, который раньше был более жестким, сейчас он более пластичный. Но есть пациенты, которые действительно пришли выписать новый рецепт, и там 15 минут много", - сказал Мурашко в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя норматив о приеме пациента в течение 15 минут.
Он отметил, что сейчас стартовал пилотный проект с анкетированием пациента перед приемом. Поскольку контакт между врачом и пациентом должен состояться еще до визита в поликлинику.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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