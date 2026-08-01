Мурашко назвал норматив по приему пациента за 15 минут пластичным

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Норматив о приеме пациента в течение 15 минут является пластичным, все зависит от конкретного случая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас стартовал пилотный проект с анкетированием пациента перед приемом. Поскольку контакт между врачом и пациентом должен состояться еще до визита в поликлинику.