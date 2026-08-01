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Премьер Таиланда прокомментировал убийство россиян Назимовых в Паттайе - РИА Новости, 01.08.2026
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11:30 01.08.2026
Премьер Таиланда прокомментировал убийство россиян Назимовых в Паттайе

Премьер Таиланда об убийстве Назимовых в Паттайе: такое больше не повторится

© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак посетил место убийства россиян в Паттайе и заверил, что подобное больше не повторится.
  • Полицейские эксперты извлекли тела Романа и Дианы Назимовых, а также еще трех граждан Таиланда из могил метровой глубины.
  • Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак, посетивший место убийства россиян в Паттайе, заверил, что подобное в стране больше никогда не повторится.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
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"Мы заверяем, что такого больше никогда не повторится", - сказал он журналистам.
Тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела - мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве.
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В миреТаиландПаттайяБангкокУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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