Премьер Таиланда прокомментировал убийство россиян Назимовых в Паттайе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак посетил место убийства россиян в Паттайе и заверил, что подобное больше не повторится.
- Полицейские эксперты извлекли тела Романа и Дианы Назимовых, а также еще трех граждан Таиланда из могил метровой глубины.
- Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак, посетивший место убийства россиян в Паттайе, заверил, что подобное в стране больше никогда не повторится.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
"Мы заверяем, что такого больше никогда не повторится", - сказал он журналистам.
Тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела - мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве.