Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

© Фото : Королевская полиция Таиланда Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак посетил место убийства россиян в Паттайе и заверил, что подобное больше не повторится.

Полицейские эксперты извлекли тела Романа и Дианы Назимовых, а также еще трех граждан Таиланда из могил метровой глубины.

Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак, посетивший место убийства россиян в Паттайе, заверил, что подобное в стране больше никогда не повторится.

Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.

"Мы заверяем, что такого больше никогда не повторится", - сказал он журналистам.

Тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела - мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда . По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.