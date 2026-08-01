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В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 01.08.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе села Головчино Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате мирный житель получил осколочные ранения лица и плеча.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в районе села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями лица и плеча бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате обстрела в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела поврежден объект инфраструктуры, в городе Шебекино - остекление и внутренняя отделка одной квартиры многоквартирного дома, в селе Белянка Шебекинского округа - оборудование, а в поселке Октябрьский - кровля социального объекта.
"В Краснояружском округе в поселке Быценков несколько дронов ударили по частному дому — разбиты окна, повреждены крыша, газовая труба и гараж. На окраине поселка Отрадовский... поврежден автомобиль. В селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона посечен забор частного дома" - добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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