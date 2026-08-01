В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

"В Краснояружском округе в поселке Быценков несколько дронов ударили по частному дому — разбиты окна, повреждены крыша, газовая труба и гараж. На окраине поселка Отрадовский... поврежден автомобиль. В селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона посечен забор частного дома" - добавили в оперштабе.