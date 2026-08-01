В Курской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак ВСУ на Курскую область три человека получили ранения и травмы, погибших нет.

КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения и травмы в результате атак ВСУ на Курскую область, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В субботу Хинштейн сообщил, что за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 130 украинских беспилотников различного типа, 93 раза ВСУ атаковали приграничье региона, 13 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак пострадали три человека: в селе Ольховка Хомутовского района ранен 55-летний мужчина, в селе Вишнево Беловского района — 39-летний. Ночью в областную больницу обратился раненый накануне в селе Козыревка Большесолдатского района", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе " Макс ".

Хинштейн добавил, что у 45-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, груди, живота, конечностей, его госпитализировали.

"В результате атак в деревне Сухая Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Свобода уничтожен ФАП. В селе Ольховка Хомутовского района повреждён автомобиль. В городе Рыльске повреждено ограждение магазина, остекление в пяти квартирах МКД", - сообщил глава региона.