Рейтинг@Mail.ru
В Курской области три человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 01.08.2026
В Курской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Хинштейн: 3 человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Курскую область три человека получили ранения и травмы, погибших нет.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения и травмы в результате атак ВСУ на Курскую область, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В субботу Хинштейн сообщил, что за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 130 украинских беспилотников различного типа, 93 раза ВСУ атаковали приграничье региона, 13 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Курске из-за удара украинского дрона ранен человек
29 июля, 13:56
"В результате атак пострадали три человека: в селе Ольховка Хомутовского района ранен 55-летний мужчина, в селе Вишнево Беловского района — 39-летний. Ночью в областную больницу обратился раненый накануне в селе Козыревка Большесолдатского района", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".
Хинштейн добавил, что у 45-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, груди, живота, конечностей, его госпитализировали.
"В результате атак в деревне Сухая Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Свобода уничтожен ФАП. В селе Ольховка Хомутовского района повреждён автомобиль. В городе Рыльске повреждено ограждение магазина, остекление в пяти квартирах МКД", - сообщил глава региона.
По словам губернатора, погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала