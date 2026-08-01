Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

В порту испанского города Альхесирас предупредили о риске нападений в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудница порта Альхесирас предупредила пассажиров о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности из-за напряженной обстановки в Сеуте.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.

Житель Сеуты Игнасио Ромеро отметил усиление присутствия национальной полиции, гражданской гвардии и военных на улицах города.

АЛЬХЕСИРАС (Испания), 1 авг - РИА Новости. Сотрудница порта испанского города Альхесирас предупредила направляющихся в Сеуту пассажиров о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности из-за напряженной обстановки на улицах автономного города, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко . Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.

"Наши коллеги из Сеуты предупреждают, что некоторых людей забросали камнями по прибытие в порт. Будьте осторожны", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, после прибытия стоит проявлять особую осторожность и избегать больших скоплений людей. При этом она сообщила, что порт пока не получал никаких указаний по приостановке сообщения между автономным городом и материковой частью Испании.

"Сейчас на улицах Сеуты очень много разных людей. Это нелегальные мигранты, которым нечего терять, поэтому ожидать можно чего угодно", - сказал житель Сеуты Игнасио Ромеро.

Испанец вывез свою семью из автономного города в четверг, а теперь один возвращается домой, чтобы лично следить за развитием ситуации. Он отметил, что власти значительно усилили присутствие национальной полиции, гражданской гвардии и военных. По этой причине он надеется, что кризис будет разрешен как можно скорее.