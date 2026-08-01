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В порту испанского города Альхесирас предупредили о риске нападений в Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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14:31 01.08.2026
В порту испанского города Альхесирас предупредили о риске нападений в Сеуте

В порту города Альхесирас пассажиров предупредили о риске нападений в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница порта Альхесирас предупредила пассажиров о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности из-за напряженной обстановки в Сеуте.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
  • Житель Сеуты Игнасио Ромеро отметил усиление присутствия национальной полиции, гражданской гвардии и военных на улицах города.
АЛЬХЕСИРАС (Испания), 1 авг - РИА Новости. Сотрудница порта испанского города Альхесирас предупредила направляющихся в Сеуту пассажиров о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности из-за напряженной обстановки на улицах автономного города, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
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"Наши коллеги из Сеуты предупреждают, что некоторых людей забросали камнями по прибытие в порт. Будьте осторожны", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, после прибытия стоит проявлять особую осторожность и избегать больших скоплений людей. При этом она сообщила, что порт пока не получал никаких указаний по приостановке сообщения между автономным городом и материковой частью Испании.
"Сейчас на улицах Сеуты очень много разных людей. Это нелегальные мигранты, которым нечего терять, поэтому ожидать можно чего угодно", - сказал житель Сеуты Игнасио Ромеро.
Испанец вывез свою семью из автономного города в четверг, а теперь один возвращается домой, чтобы лично следить за развитием ситуации. Он отметил, что власти значительно усилили присутствие национальной полиции, гражданской гвардии и военных. По этой причине он надеется, что кризис будет разрешен как можно скорее.
Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи погонь и уличных конфликтов между предполагаемыми мигрантами и местными жителями.
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