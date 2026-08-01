Полиция дежурит у входов в супермаркеты Сеуты после беспорядков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В испанском автономном городе Сеута на севере Африки сотрудники полиции дежурят у входов в супермаркеты после произошедших накануне беспорядков.
- Власти усилили охрану не только супермаркетов, но и аптек, ресторанов и гостиниц.
- При входе в отели посетителей останавливают и запрашивают личные данные.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции дежурят у входов в супермаркеты испанского автономного города Сеута на севере Африки после произошедших накануне беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские размещены непосредственно возле входов в магазины и контролируют доступ посетителей. Дополнительные меры безопасности введены для предотвращения новых попыток массового проникновения в супермаркеты.
Накануне в городе произошли беспорядки возле ряда торговых точек: были повреждены витрины, группы людей пытались силой попасть внутрь магазинов. Часть магазинов в Сеуте временно прекращала работу из соображений безопасности. После этого власти автономного города усилили охрану.
Аналогичные меры безопасности введены не только в супермаркетах, но также в аптеках, ресторанах и гостиницах города. При входе в отели посетителей останавливают сотрудники охраны или персонал и запрашивают личные данные, прежде чем разрешить им пройти внутрь.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.