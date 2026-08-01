Полиция дежурит у входов в супермаркеты Сеуты после беспорядков

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции дежурят у входов в супермаркеты испанского автономного города Сеута на севере Африки после произошедших накануне беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

Полицейские размещены непосредственно возле входов в магазины и контролируют доступ посетителей. Дополнительные меры безопасности введены для предотвращения новых попыток массового проникновения в супермаркеты.

Аналогичные меры безопасности введены не только в супермаркетах, но также в аптеках, ресторанах и гостиницах города. При входе в отели посетителей останавливают сотрудники охраны или персонал и запрашивают личные данные, прежде чем разрешить им пройти внутрь.