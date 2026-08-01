В Свердловской области перекрыли участок дороги из-за подтопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участок автодороги Серов — Сосьва — Гари в Свердловской области временно перекрыли из-за подтопления, вызванного обильными осадками.
- Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регион вернулись дожди и в ближайшие несколько дней прогнозируются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Участок автодороги Серов – Сосьва – Гари в Свердловской области временно перекрыли из-за подтопления, вызванного обильными осадками, сообщает департамент информационной политики региона.
Сильные дожди в Екатеринбурге и на территории Свердловской области начались 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок, в десяти из них был введен режим чрезвычайной ситуации. Позднее паводковая обстановка наладилась.
"В связи с подтоплением, вызванным обильными осадками, временно ограничено движение транспорта на автодороге Серов – Сосьва – Гари. В результате проливных дождей проезд легковых автомобилей на участке между 121-м и 151-м километрами этой дороги сейчас невозможен", – говорится в сообщении.
Уточняется, что движение грузового транспорта также остается небезопасным, однако тяжелые автомобили и транспортные средства высокой проходимости могут преодолевать этот отрезок.
В субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регион вернулись дожди. "Сегодня мы уже наблюдаем ухудшение погоды. По информации синоптиков, в ближайшие несколько дней прогнозируются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер. На западе области может выпасть до 50-70 миллиметров осадков. Соответственно, будет увеличиваться водность рек", - написал Паслер в своих соцсетях.
Он отметил, что профильные министерства осуществляют контроль над гидрологической обстановкой в регионе.
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