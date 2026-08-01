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В Перу 13 человек погибли при крушении самолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2026
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23:13 01.08.2026
В Перу 13 человек погибли при крушении самолета, сообщили СМИ

Reuters: в Перу 13 человек погибли при крушении туристического самолета

© AP Photo / Martin MejiaПолиция в Перу
Полиция в Перу - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Martin Mejia
Полиция в Перу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небольшой туристический самолет разбился на юге Перу.
  • В результате крушения погибли 13 человек: 11 пассажиров и два пилота.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал TVPeru.
"Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу, (трагедия - ред.) унесла жизни 13 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота.
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