В Перу 13 человек погибли при крушении самолета, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Небольшой туристический самолет разбился на юге Перу.
- В результате крушения погибли 13 человек: 11 пассажиров и два пилота.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал TVPeru.
"Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу, (трагедия - ред.) унесла жизни 13 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота.
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