В Пермском крае загорелся большегруз, пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе в Пермском крае загорелся большегруз, пострадавших нет.

К месту возгорания автомобиля у отворота на деревню Марчуги направлены спасатели и техника.

ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Большегруз загорелся во время движения на трассе в Пермском крае, его тушат, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что фура "взорвалась" на трассе в Нытвенском округе в Пермском крае . Очевидцы писали о большом пожаре и разлетевшихся по дороге обломках.

"Погибших и травмированных нет. Автомобиль загорелся во время движения. Квалифицируется как ДТП", - рассказал собеседник.

В ведомстве добавили, что информация о загоревшемся вблизи пермской Нытвы автомобиле поступила в 13.37 (11.37 мск). На место инцидента отправлены восемь спасателей и две единицы техники.