Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе в Пермском крае загорелся большегруз, пострадавших нет.
- К месту возгорания автомобиля у отворота на деревню Марчуги направлены спасатели и техника.
ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Большегруз загорелся во время движения на трассе в Пермском крае, его тушат, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что фура "взорвалась" на трассе в Нытвенском округе в Пермском крае. Очевидцы писали о большом пожаре и разлетевшихся по дороге обломках.
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"Погибших и травмированных нет. Автомобиль загорелся во время движения. Квалифицируется как ДТП", - рассказал собеседник.
В ведомстве добавили, что информация о загоревшемся вблизи пермской Нытвы автомобиле поступила в 13.37 (11.37 мск). На место инцидента отправлены восемь спасателей и две единицы техники.
По данным администрации Нытвенского округа, автомобиль горит у отворота на деревню Марчуги, там работают экстренные службы.
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