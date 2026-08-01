Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона заявила о готовности к переговорам с Украиной.
- Источник отметил, что переговоры прерывались и запрещались украинской стороной.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская сторона готова к переговорам с Украиной, заявил РИА Новости источник в Москве.
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"Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты", - сказал он.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что "это украинцы их (переговоры - ред.) прерывали и даже сами себе их запрещали".