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Накопительная пенсия с 1 августа будет повышена на 17,3% - РИА Новости, 01.08.2026
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00:09 01.08.2026
Накопительная пенсия с 1 августа будет повышена на 17,3%

РИА Новости: накопительная пенсия с 1 августа будет повышена на 17,3%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий.
  • Выплаты увеличатся на 17,3% для тех, чьи средства находятся в управлении СФР.
  • На 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших средства маткапитала на формирование будущей пенсии, и граждан, самостоятельно формировавших накопления.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов.
"В случае, если средства накопительной части пенсии находятся в управлении Социального фонда России (СФР), стандартная прибавка составит 17,3%", - сказал Одинцов.
Он уточнил, что на 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии, и граждан, самостоятельно формировавших накопления.
По словам эксперта, повышение произойдет автоматически благодаря положительному инвестиционному доходу за прошлый год, который заметно превысил уровень инфляции.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих граждан
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