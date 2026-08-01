Накопительная пенсия с 1 августа будет повышена на 17,3%

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий.

Выплаты увеличатся на 17,3% для тех, чьи средства находятся в управлении СФР.

На 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших средства маткапитала на формирование будущей пенсии, и граждан, самостоятельно формировавших накопления.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов.

"В случае, если средства накопительной части пенсии находятся в управлении Социального фонда России (СФР), стандартная прибавка составит 17,3%", - сказал Одинцов.

Он уточнил, что на 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии, и граждан, самостоятельно формировавших накопления.