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В Госдуме рассказали о льготах для работающих пенсионеров - РИА Новости, 01.08.2026
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05:11 01.08.2026
В Госдуме рассказали о льготах для работающих пенсионеров

Говырин: работающие пенсионеры могут получить дополнительный отпуск

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работающие пенсионеры в России сохраняют многие льготы, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты.
  • Страховая пенсия продолжает выплачиваться во время работы, и с 2025 года работающим пенсионерам снова проводят ежегодную индексацию.
  • Федеральные налоговые льготы сохраняются при трудоустройстве: можно освободить от налога по одному объекту каждого вида, а также получить вычеты за лечение, обучение, покупку жилья и проценты по ипотеке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры в России сохраняют многие льготы, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Работающий пенсионер в России сохраняет многие льготы, хотя их набор зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов", - сказал Говырин.
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По его словам, одна из гарантий связана с диспансеризацией: получатель пенсии по старости или за выслугу лет может раз в год взять два оплачиваемых рабочих дня для обследования. Даты, как уточнил депутат, согласовываются с работодателем, за сотрудником сохраняются место и средний заработок.
"Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению", - добавил Говырин.
Он напомнил, что страховая пенсия продолжает выплачиваться и во время работы, и с 2025 года работающим пенсионерам снова проводят ежегодную индексацию, а с августа пенсию дополнительно пересчитывают с учетом страховых взносов за предыдущий год. Размер прибавки зависит от официальной зарплаты и числа начисленных пенсионных коэффициентов, пояснил парламентарий.
"После увольнения учитываются индексации, пропущенные в 2016–2024 годах, и увеличиваются ежемесячные выплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума во время официальной работы обычно прекращается. Социальная пенсия по старости в период такой занятости тоже не выплачивается", - рассказал Говырин.
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Депутат подчеркнул, что трудоустройство не отменяет федеральные налоговые льготы: можно освободить от налога по одному объекту каждого вида, например квартиру, жилой дом и гараж.
Он также рассказал, что по земельному налогу действует вычет на шесть соток одного участка, а единой льготы по транспортному налогу для всей страны нет - условия устанавливает регион.
Зарплата же, по его словам, облагается налогом на общих основаниях, поэтому работающий пенсионер может получать вычеты за лечение, обучение, покупку жилья и проценты по ипотеке.
"С коммунальными платежами ситуация зависит от места проживания и дохода семьи. Общей федеральной скидки на всю квитанцию для всех пенсионеров нет. При высокой доле расходов на жилье можно оформить субсидию, причем в расчет войдут пенсия, зарплата и другие доходы семьи. Порог расходов, норматив площади и порядок расчета устанавливает субъект РФ", - пояснил он.
Говырин добавил, что компенсация взносов на капитальный ремонт после 70 и 80 лет обычно рассчитана на неработающих собственников, поэтому официальная занятость часто исключает такую выплату.
"Скидки на проезд, зубопротезирование, лекарства, телефон и отдельные коммунальные услуги зависят от региона либо дополнительного статуса, например инвалидности или звания ветерана. Полный набор льгот всегда проверяют по месту регистрации, виду пенсии и составу семьи", - подытожил политик.
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