Страховые пенсии по потере кормильца с 1 августа вырастут у части россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Страховые пенсии в связи с утратой кормильца вырастут с 1 августа при условии поступления неучтенных страховых взносов от работодателя.

Социальный фонд России пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности пожилых россиян в беззаявительном порядке.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении, а в некоторых случаях — и члены семьи, не состоявшие на иждивении кормильца.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Страховые пенсии в связи с утратой кормильца вырастут с 1 августа у россиян при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя, сообщил РИА Новости ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

Социальный фонд России с 1 августа в беззаявительном порядке пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности пожилых россиян, работавших в прошлом году, и перечислит увеличенную выплату согласно графику.

"Кроме того, будут увеличены пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении", - сказал Хромченко.