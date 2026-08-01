Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе Назимовых

«

"Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо", - заявил в разговоре с премьером Таиланда родственник погибших Константин.