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Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе Назимовых - РИА Новости, 01.08.2026
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12:42 01.08.2026
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе Назимовых

Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян Назимовых

© Фото : Партия Гордость ТаиландаПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Партия Гордость Таиланда
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун посетил место преступления в Паттайе и полицейский участок.
  • Родственник убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых выразил надежду, что Таиланд уважительно отнесется к чувствам матери погибших.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообщался с родственником убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
«
"Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо", - заявил в разговоре с премьером Таиланда родственник погибших Константин.
Двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
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В миреТаиландПаттайяРоссияУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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