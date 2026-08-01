Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун посетил место преступления в Паттайе и полицейский участок.
- Родственник убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых выразил надежду, что Таиланд уважительно отнесется к чувствам матери погибших.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообщался с родственником убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
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"Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо", - заявил в разговоре с премьером Таиланда родственник погибших Константин.
Двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.