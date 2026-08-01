Премьер Таиланда прибыл в Паттайю, где расследуют убийство Назимовых

В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.