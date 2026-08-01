Премьер Таиланда прибыл в Паттайю, где расследуют убийство Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун приехал в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве россиян — брата и сестры Назимовых.
- По информации полиции, тела Романа и Дианы Назимовых и еще трех граждан Таиланда отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун приехал в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве россиян, брата и сестры Назимовых, передает корреспондент РИА Новости.
Тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела - мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.