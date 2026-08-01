Краткий пересказ от РИА ИИ С 8 августа американцы смогут подать заявления на получение памятных паспортов с портретом Дональда Трампа не только в Вашингтоне, но и в других городах страны.

Популярность запросов о памятном паспорте с изображением Трампа выросла более чем на 5000% менее чем за сутки после объявления о расширении программы.

На фоне высокого спроса госдепартамент решил выпустить 250 тысяч таких паспортов и распространить их выдачу на все 27 паспортных агентств и центров страны.

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Памятные паспорта с изображением президента США Дональда Трампа вызвали взрывной интерес среди жителей страны, свидетельствуют данные поисковой статистики, которые изучило РИА Новости.

В четверг госдепартамент США сообщил, что с 8 августа американцы смогут подать заявления на получение памятных паспортов с портретом президента не только в Вашингтоне , но и в других городах страны. Их выпуск приурочен к 250-летию независимости США.

После объявления о расширении программы популярность запросов "памятный паспорт Дональда Трампа" и "памятный паспорт Трампа" выросла более чем на 5000% менее чем за сутки, следует из изученных РИА Новости данных.

В то же время сопоставимого интереса к причине выпуска таких паспортов не наблюдалось. Запросы "паспорт в честь годовщины независимости США", "паспорт к 250-летию" и "памятный паспорт в честь годовщины независимости США" за прошедшие сутки роста не показали.

Изученные РИА Новости данные также свидетельствуют, что новость о паспортах повлияла на поисковый интерес к самому президенту. Популярность запроса "Дональд Трамп" за сутки выросла на 500%.

Согласно описанию госдепартамента, памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, выполненный золотом логотип Freedom 250, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ.