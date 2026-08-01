На Урале открыли один из самых высоких православных памятников в России

"Екатеринбург часто сопровождают словом "самый" — "самый динамично развивающийся", "самый таинственный", "самый добрый", "город самых сильных людей". Сегодня здесь освящаем не памятник, нет. Это – икона. И, по моему пониманию, это самая большая икона архангела Михаила, которую я встречал в своей жизни. Если встретите больше - расскажите, съездим, посетим. Мы сейчас помолимся, чтобы, господь благословил и освятил эту икону. А вместе с ней в наш город пришла большая сила добра", - сказал митрополит.