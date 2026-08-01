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На Урале открыли один из самых высоких православных памятников в России - РИА Новости, 01.08.2026
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Религия
 
15:59 01.08.2026
На Урале открыли один из самых высоких православных памятников в России

В Екатеринбурге открыли один из самых высоких православных памятников в России

© Фото : Екатеринбургская ЕпархияСкульптурная композиция "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге
Скульптурная композиция Собор Архистратига Михаила в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Екатеринбургская Епархия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге на день города открыли скульптурную композицию "Собор архистратига Михаила" высотой почти 16 метров.
  • Композиция стала одним из крупнейших и самых высоких православных памятников в России.
  • Памятник включает восемь архангелов, парящих над сферой, символизирующей мироздание, и был создан скульптором Алексеем Шитовым.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Скульптурную композицию "Собор архистратига Михаила" высотой почти 16 метров, ставшую одним из крупнейших и самых высоких православных памятников в России, открыли в Екатеринбурге на день города.
Памятник является подарком Русской медной компании Екатеринбургу, его открытие является частью спортивного фестиваля "Энергия РМК". На открытии присутствовали полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Денис Паслер и глава города Алексей Орлов.
© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округеОткрытие скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге
Открытие скульптурной композиции Собор Архистратига Михаила в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе
Открытие скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел церемонию освящения памятника.
"Екатеринбург часто сопровождают словом "самый" — "самый динамично развивающийся", "самый таинственный", "самый добрый", "город самых сильных людей". Сегодня здесь освящаем не памятник, нет. Это – икона. И, по моему пониманию, это самая большая икона архангела Михаила, которую я встречал в своей жизни. Если встретите больше - расскажите, съездим, посетим. Мы сейчас помолимся, чтобы, господь благословил и освятил эту икону. А вместе с ней в наш город пришла большая сила добра", - сказал митрополит.
Скульптурная композиция включает восемь архангелов, парящих над сферой, символизирующей мироздание, высота памятника составляет почти 16 метров, создал его скульптор Алексей Шитов. Установлен памятник на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила, рядом с академией спорта РМК.
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