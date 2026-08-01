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АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью отключить уже в выходные - РИА Новости, 01.08.2026
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11:43 01.08.2026 (обновлено: 15:31 01.08.2026)
АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью отключить уже в выходные

Мадьяр: АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью отключить уже в выходные

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень воды в Дунае снизился, что может привести к полной остановке АЭС "Пакш" в Венгрии в эти выходные.
  • В настоящее время АЭС "Пакш" вырабатывает 480 мегаватт-часов вместо обычной мощности в две тысячи мегаватт-часов.
БУДАПЕШТ, 1 авг — РИА Новости. АЭС "Пакш" в Венгрии может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«

"Уровень воды в Дунае снизился еще больше, поэтому инженеры АЭС "Пакш" провели очередное отключение вечером и рано утром. <...> Ожидается, что полное отключение может произойти раньше, даже в эти выходные", — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, в настоящее время АЭС "Пакш" вырабатывает электроэнергию в объеме 480 МВт*ч вместо обычных двух тысяч мегаватт-часов.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.
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