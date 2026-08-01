АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью отключить уже в выходные

«

"Уровень воды в Дунае снизился еще больше, поэтому инженеры АЭС "Пакш" провели очередное отключение вечером и рано утром. <...> Ожидается, что полное отключение может произойти раньше, даже в эти выходные", — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.