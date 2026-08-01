В "Оводе" назвали возможную причину покушения на разработчика дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туле совершено покушение на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова.

Черезов был ранен, он госпитализирован.

Компания-производитель БПЛА «Овод» связывает покушение с работой Черезова в зоне СВО и его персональными санкциями со стороны Европы и США.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские террористы могут быть причастны к покушению на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, беспилотники которого на фронте показали высокую эффективность, считают в компании-производителя БПЛА "Овод".

В среду пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила о том, что на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.

"Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО, Андрей находился в персональных санкциях Европы и США, и "шорт-листе" украинских террористов. Дроны "Овод" - одни из самых эффективных дронов на фронте с высоким коэффициентом пораженных целей. "Овод" - это снайперская винтовка среди дронов. Андрей военный визионер с неуемной энергией. Считаем, что именно по этой причине украинские террористы покушались именно не него", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.