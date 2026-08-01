Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил российский посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что механизмы по предотвращению опасных инцидентов между Россией и Норвегией не работают в полную силу.
- По словам посла, норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность.
- Корчунов отметил, что высказывания представителей Норвегии о контактах с российской стороной адресованы местной аудитории, обеспокоенной милитаризацией севера и Арктического региона.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Механизмы РФ и Норвегии по предотвращению опасных инцидентов не работают в полную силу из-за политики Осло и НАТО, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
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"Механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность", - сказал он.
По словам посла, в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России "стратегического поражения" и наращивание военного присутствия альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится.
Корчунов обратил внимание, говоря о высказываниях представителей Норвегии о контактах с российской стороной, что они "адресованы местной аудитории, обеспокоенной немотивированной милитаризацией севера и Арктического региона в целом".