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Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил российский посол - РИА Новости, 01.08.2026
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08:18 01.08.2026
Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил российский посол

Корчунов: механизмы предотвращения инцидентов не работают из-за политики Осло

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что механизмы по предотвращению опасных инцидентов между Россией и Норвегией не работают в полную силу.
  • По словам посла, норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность.
  • Корчунов отметил, что высказывания представителей Норвегии о контактах с российской стороной адресованы местной аудитории, обеспокоенной милитаризацией севера и Арктического региона.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Механизмы РФ и Норвегии по предотвращению опасных инцидентов не работают в полную силу из-за политики Осло и НАТО, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
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"Механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность", - сказал он.
По словам посла, в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России "стратегического поражения" и наращивание военного присутствия альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится.
Корчунов обратил внимание, говоря о высказываниях представителей Норвегии о контактах с российской стороной, что они "адресованы местной аудитории, обеспокоенной немотивированной милитаризацией севера и Арктического региона в целом".
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РоссияНорвегияОслоНиколай КорчуновНАТОВ мире
 
 
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