Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис.
- Рене Ортис занимал должность генерального секретаря ОПЕК с 1979 по 1981 год.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис, он занимал эту должность с 1979 по 1981 год, сообщила организация.
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"ОПЕК опечалена кончиной доктора Рене Г. Ортиса, о чьем вкладе в нефтяную отрасль и Организацию будут помнить еще долго. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всему семейству ОПЕК", - говорится в сообщении организации в соцсети X.