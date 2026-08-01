Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис.

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"ОПЕК опечалена кончиной доктора Рене Г. Ортиса, о чьем вкладе в нефтяную отрасль и Организацию будут помнить еще долго. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всему семейству ОПЕК", - говорится в сообщении организации в соцсети X.