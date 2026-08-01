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Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис - РИА Новости, 01.08.2026
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16:15 01.08.2026
Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис

Умер Рене Ортис, занимавший должность генсека ОПЕК с 1979 по 1981 год

© Фото : OPECРене Ортис
Рене Ортис - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : OPEC
Рене Ортис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис.
  • Рене Ортис занимал должность генерального секретаря ОПЕК с 1979 по 1981 год.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис, он занимал эту должность с 1979 по 1981 год, сообщила организация.
«

"ОПЕК опечалена кончиной доктора Рене Г. Ортиса, о чьем вкладе в нефтяную отрасль и Организацию будут помнить еще долго. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всему семейству ОПЕК", - говорится в сообщении организации в соцсети X.

Отмечается, что Ортис занимал пост генерального секретаря ОПЕК с января 1979 по июнь 1981 года. Ранее он представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК (1976-1978), в 1977 году был управляющим Эквадора в ОПЕК и дважды был министром энергетики Эквадора.
 
ЭквадорОПЕКВ миреРене Ортис (ОПЕК)
 
 
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