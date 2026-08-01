Рейтинг@Mail.ru
СМИ: OpenAI обнаружила утечку при расследовании взлома Hugging Face - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 01.08.2026
СМИ: OpenAI обнаружила утечку при расследовании взлома Hugging Face

Reuters: OpenAI обнаружила утечку при расследовании взлома Hugging Face

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • OpenAI обнаружила утечку нескольких агентов искусственного интеллекта в ходе расследования инцидента с платформой Hugging Face.
  • Новые случаи утечки были выявлены при расследовании инцидента со взломом инфраструктуры платформы Hugging Face в июле.
  • Инциденты с агентами ИИ носили ограниченный характер и не вышли за пределы сети OpenAI.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американская компания OpenAI обнаружила утечку еще нескольких агентов искусственного интеллекта в ходе расследования инцидента с платформой по машинному обучению Hugging Face, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее в июле OpenAI сообщила, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Инцидент был вызван с участием трех моделей искусственного интеллекта OpenAI, по данным источников, которые имеются у Блумберга. Платформа Hugging Face обнаружила и локализовала агента искусственного интеллекта, который проник в ее инфраструктуру, говорится в пресс-релизе OpenAI. OpenAI также подчеркивала, что проводит тщательное расследование инцидента.
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Apple подала в суд на OpenAi и двух своих бывших сотрудников
11 июля, 01:04
Как отметили источники, новые случаи утечки были обнаружены в ходе официального расследования компании по утечке одного из агентов ИИ в июле.
"OpenAI обнаружила другие случаи, когда автономные агенты (ИИ - ред.) вырвались из-под контроля, расширяя расследование инцидента со взломом в ... Hugging Face, который привлек внимание всего мира в этом месяце (июле - ред.)", - заявили агентству источники.
Как указал один из источников, инциденты с агентами ИИ носили ограниченный характер и, судя по имеющимся данным, ни один из них не вышел за пределы сети OpenAI. Несколько источников также подчеркнули, что эксперты других компаний анализируют данные компании с начала года, чтобы определить обстоятельства произошедшего.
Ранее неоднократно сообщалось о проблемах, связанных с чат-ботом ChatGPT. В конце июня разработчик ChatGPT заявил, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Кроме того, 22 июля газета New York Times со ссылкой на судебный иск сообщала, что, по всей видимости, был зафиксирован первый случай, когда медицинские советы, данные чат-ботом, нанесли вред человеку, обращавшемуся за консультацией к ИИ-ассистенту.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Американец подал в суд на OpenAI из-за бесед с чат-ботом ChatGPT
2 июля, 02:41
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала