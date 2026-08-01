В Архангельской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ В Архангельской области в городе Мирный в 10:15 объявили беспилотную опасность.

Об отбое беспилотной опасности сообщили в 15:00.

МУРМАНСК, 1 авг - РИА Новости. Объявленная в Архангельской области в субботу утром беспилотная опасность отменена в 15.00, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Отбой беспилотной опасности в Архангельской области в 15.00 1 августа", - говорится в сообщении РСЧС.