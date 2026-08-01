В Тульской и Калужской областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской и Калужской областях объявили ракетная опасность.
- Позднее в Калужской области ракетную опасность отменили.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Тульской и Калужской областях, сообщили главы регионов.
"Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам", - написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также оповестил о ракетной опасности в регионе.
Позднее Шапша сообщил об отмене ракетной опасности в Калужской области.
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