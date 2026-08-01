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Москвичи завоевали три бронзы на олимпиаде по лингвистике в Румынии - РИА Новости, 01.08.2026
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19:47 01.08.2026
Москвичи завоевали три бронзы на олимпиаде по лингвистике в Румынии

Московские школьники завоевали три бронзы на международной олимпиаде в Румынии

© Фото : Пресс-служба Департамента образования и науки города МосквыМосковские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии
Московские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
Московские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии.
  • В соревнованиях приняли участие 46 стран, Россию представили четыре школьника, включая трех москвичей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии, сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования и науки.
Румынии подвели итоги международной олимпиады по лингвистике. Московские школьники завоевали три бронзовые медали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль, Россию на состязании представили четыре школьника, включая трех москвичей.
"На международной олимпиаде по лингвистике десятиклассник столичного лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова Семен Курицын, ученица девятого класса московской школы №1535 Доминика Сагирова и ученица 10-го класса столичной школы "Летово" Елизавета Дятлова завоевали бронзовые медали", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что олимпиада по лингвистике состояла из двух туров, к которым команда усердно готовилась на учебных сборах центра педагогического мастерства: школьники решали задачи на семантику и числительные, а также проходили пробную олимпиаду, по условиям приближенную к реальному соревнованию.
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