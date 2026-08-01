Москвичи завоевали три бронзы на олимпиаде по лингвистике в Румынии

"На международной олимпиаде по лингвистике десятиклассник столичного лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова Семен Курицын, ученица девятого класса московской школы №1535 Доминика Сагирова и ученица 10-го класса столичной школы "Летово" Елизавета Дятлова завоевали бронзовые медали", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что олимпиада по лингвистике состояла из двух туров, к которым команда усердно готовилась на учебных сборах центра педагогического мастерства: школьники решали задачи на семантику и числительные, а также проходили пробную олимпиаду, по условиям приближенную к реальному соревнованию.