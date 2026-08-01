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Российские военные установили контроль над Ольговкой в Харьковской области - РИА Новости, 01.08.2026
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13:16 01.08.2026 (обновлено: 14:03 01.08.2026)
Российские военные установили контроль над Ольговкой в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области.
  • Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Запад".
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Запад" освободили Ольговку в Харьковской области
Подразделения группировки Запад освободили Ольговку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Запад" освободили Ольговку в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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