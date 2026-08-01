Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области.
- Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Запад".
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Запад" освободили Ольговку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Запад" освободили Ольговку в Харьковской области