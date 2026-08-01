В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Домодедово" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Росавиация также сообщила о снятии ограничений в аэропорту "Жуковский".
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Также Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту "Жуковский".
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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31 июля, 22:58