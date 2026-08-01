В Домодедово сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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