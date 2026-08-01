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"Будут последствия". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе - РИА Новости, 01.08.2026
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15:30 01.08.2026 (обновлено: 19:37 01.08.2026)
"Будут последствия". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе

The Economist: удары по портам привели к срыву зернового экспорта Украины

© REUTERS / Victor SayenkoПожар на судне в порту Одессы
Пожар на судне в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Victor Sayenko
Пожар на судне в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия активизировала атаки по украинским портам, что создает угрозу для экспорта сельскохозяйственной продукции Украины.
  • Около 90 процентов украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Удары ВС России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны, пишет The Economist.
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"За последние недели Россия активизировала атаки по украинским портам, что чревато серьезными последствиями для экспорта сельскохозяйственной продукции. Девяносто процентов украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное", — говорится в публикации.

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Как уточняется, крупные фирмы избегают Украины с весны, так как расходы на страхование от военных рисков и потенциальные угрозы бизнесу перевешивают сборы.
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"Если атаки удвоятся или утроятся, это действительно станет проблемой", — приводит издание слова министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОдессаРодион Мирошник
 
 
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