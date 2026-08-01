"Будут последствия". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе

"За последние недели Россия активизировала атаки по украинским портам, что чревато серьезными последствиями для экспорта сельскохозяйственной продукции. Девяносто процентов украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное", — говорится в публикации.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.