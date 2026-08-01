UKMTO сообщило об обстреле судна у берегов Омана

Краткий пересказ от РИА ИИ Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана.

Повреждено машинное отделение, сведений о жертвах или ущербе окружающей среде нет.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана, о жертвах не сообщается, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в одиннадцати морских милях (20 километрах - ред.) к северо-востоку от (поселения - ред.) Лимах Омана.... В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение", - говорится в заявлении.