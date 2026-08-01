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UKMTO сообщило об обстреле судна у берегов Омана - РИА Новости, 01.08.2026
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06:13 01.08.2026
UKMTO сообщило об обстреле судна у берегов Омана

UKMTO сообщило об обстреле судна к северо-востоку от Омана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана.
  • Повреждено машинное отделение, сведений о жертвах или ущербе окружающей среде нет.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана, о жертвах не сообщается, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в одиннадцати морских милях (20 километрах - ред.) к северо-востоку от (поселения - ред.) Лимах Омана.... В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение", - говорится в заявлении.
Согласно сообщению, на данный момент нет сведений о жертвах или урону, нанесенному окружающей среде. Местные власти проводят расследование инцидента.
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