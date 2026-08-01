В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

В субботу телеканал уже сообщал о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.