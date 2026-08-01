В Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Невада обнаружено крупнейшее в США месторождение вольфрама.
- Запасы вольфрама на месторождении в Пустыне Большого Бассейна оцениваются в 1,78 миллиона тонн, что более чем в пять раз превышает запасы существующего крупнейшего месторождения в США.
- Добыча вольфрама затруднена из-за использования территории месторождения НАСА для калибровочного тестирования спутниковых инструментов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Крупнейшее в США месторождение вольфрама обнаружено в штате Невада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на добывающую компанию 3 Proton Lithium.
"Добывающая компания заявила, что обнаружила крупнейшее в Америке месторождение вольфрама", - пишет издание.
Согласно этим данным, предполагается, что на этом месторождении, расположенном в Пустыне Большого Бассейна в Неваде, залегает 1,78 миллиона тонн металла, что более чем в пять раз больше, чем в существующем крупнейшем в США месторождении вольфрама. Общая стоимость металла в этом районе оценивается примерно в 152 миллиарда долларов.
Проблема с добычей вольфрама на этом месторождении заключается в том, что его территория частично используется американским космическим агентством НАСА для калибровочного тестирования спутниковых инструментов. Космическое агентство блокируют добычу, однако 3PL продолжает попытки добиться разрешения на эти цели.