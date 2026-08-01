В Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама

Проблема с добычей вольфрама на этом месторождении заключается в том, что его территория частично используется американским космическим агентством НАСА для калибровочного тестирования спутниковых инструментов. Космическое агентство блокируют добычу, однако 3PL продолжает попытки добиться разрешения на эти цели.