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В Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама - РИА Новости, 01.08.2026
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23:46 01.08.2026
В Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама

FT: в Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Невада обнаружено крупнейшее в США месторождение вольфрама.
  • Запасы вольфрама на месторождении в Пустыне Большого Бассейна оцениваются в 1,78 миллиона тонн, что более чем в пять раз превышает запасы существующего крупнейшего месторождения в США.
  • Добыча вольфрама затруднена из-за использования территории месторождения НАСА для калибровочного тестирования спутниковых инструментов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Крупнейшее в США месторождение вольфрама обнаружено в штате Невада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на добывающую компанию 3 Proton Lithium.
"Добывающая компания заявила, что обнаружила крупнейшее в Америке месторождение вольфрама", - пишет издание.
Согласно этим данным, предполагается, что на этом месторождении, расположенном в Пустыне Большого Бассейна в Неваде, залегает 1,78 миллиона тонн металла, что более чем в пять раз больше, чем в существующем крупнейшем в США месторождении вольфрама. Общая стоимость металла в этом районе оценивается примерно в 152 миллиарда долларов.
Проблема с добычей вольфрама на этом месторождении заключается в том, что его территория частично используется американским космическим агентством НАСА для калибровочного тестирования спутниковых инструментов. Космическое агентство блокируют добычу, однако 3PL продолжает попытки добиться разрешения на эти цели.
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