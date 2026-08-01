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Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на "Госуслуги" - РИА Новости, 01.08.2026
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00:24 01.08.2026
Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на "Госуслуги"

Налоговые уведомления с 1 августа будут приходить по умолчанию через "Госуслуги"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Налоговая декларация. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа налоговые уведомления физическим лицам в России будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале Госуслуг.
  • Можно отказаться от получения налоговых документов на Госуслугах, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Налоговые уведомления налогоплательщикам - физическим лицам в России с 1 августа будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг.
Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов (сведений), содержащих налоговую тайну.
С 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на "Госуслугах".
Однако можно отказаться от получения налоговых документов таким способом. В этом случае налоговые уведомления человеку будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
Как и прежде, налогоплательщики имеют право обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, или в уполномоченный МФЦ и получить там налоговое уведомление в традиционной форме на бумаге.
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