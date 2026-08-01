Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа налоговые уведомления физическим лицам в России будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале Госуслуг.

Можно отказаться от получения налоговых документов на Госуслугах, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Налоговые уведомления налогоплательщикам - физическим лицам в России с 1 августа будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг.

Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов (сведений), содержащих налоговую тайну.

С 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на "Госуслугах".

Однако можно отказаться от получения налоговых документов таким способом. В этом случае налоговые уведомления человеку будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.