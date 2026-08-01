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Главы МВД стран ЕС обсудят ситуацию в испанской Сеуте 4 августа - РИА Новости, 01.08.2026
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19:02 01.08.2026
Главы МВД стран ЕС обсудят ситуацию в испанской Сеуте 4 августа

Мартин: главы МВД стран ЕС обсудят ситуацию в испанской Сеуте 4 августа

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД Евросоюза для обсуждения ситуации в испанской Сеуте.
  • Ряд стран Евросоюза призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте, заявил ирландский премьер Михол Мартин.
Ранее ряд стран Евросоюза в письме к руководству блока и ирландскому председательству в Совете ЕС призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании.
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"Ирландия созовет во вторник заседание совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел под председательством (министра внутренних дел Ирландии - ред.) Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте", - написал Мартин на своей странице в соцсети X.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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