Главы МВД стран ЕС обсудят ситуацию в испанской Сеуте 4 августа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД Евросоюза для обсуждения ситуации в испанской Сеуте.
- Ряд стран Евросоюза призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании.
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте, заявил ирландский премьер Михол Мартин.
"Ирландия созовет во вторник заседание совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел под председательством (министра внутренних дел Ирландии - ред.) Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте", - написал Мартин на своей странице в соцсети X.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.