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Мурашко рассказал, какие направления медицины чаще выбирают абитуриенты - РИА Новости, 01.08.2026
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15:25 01.08.2026 (обновлено: 23:52 01.08.2026)
Мурашко рассказал, какие направления медицины чаще выбирают абитуриенты

Мурашко назвал наиболее популярные направления в медицине для поступления в вузы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что онкология, гериатрия, патологическая анатомия и общеврачебная практика являются наиболее привлекательными направлениями в сфере здравоохранения для поступления в медицинские вузы.
  • В 2025 году был отмечен высокий конкурс на специалистов в области гериатрии — относительно нового направления в медицине.
  • Патологическая анатомия стала активно развиваться благодаря появлению новых методов исследования, и сейчас на этом направлении практически нет дефицита кадров.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Онкология, гериатрия, патологическая анатомия и общеврачебная практика являются наиболее привлекательными направлениями в сфере здравоохранения для поступления в медицинские вузы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За последние годы большое количество специалистов выбрало свою деятельность в области онкологии. Еще одно направление — это общеврачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться", — сказал Мурашко в эфире радио "Комсомольская правда".
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Он отметил, что в 2025 году был отмечен высокий конкурс на специалистов в области гериатрии. Это относительно новое направление в медицине, которое тесно сопряжено с долголетием и технологиями продления жизни.
Кроме того, все чаще молодые люди для поступления выбирают патанатомию, дефицита кадров в этом направлении сейчас практически нет. Оно включает в себя морфологические исследования, в том числе прижизненные. Направление стало активно развиваться благодаря появлению новых методов исследования.
"Молодежь с удовольствием идет на те направления медицинской отрасли, где есть высокие технологии", — подчеркнул Мурашко.
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