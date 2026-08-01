Мурашко рассказал, какие направления медицины чаще выбирают абитуриенты

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что онкология, гериатрия, патологическая анатомия и общеврачебная практика являются наиболее привлекательными направлениями в сфере здравоохранения для поступления в медицинские вузы.

В 2025 году был отмечен высокий конкурс на специалистов в области гериатрии — относительно нового направления в медицине.

Патологическая анатомия стала активно развиваться благодаря появлению новых методов исследования, и сейчас на этом направлении практически нет дефицита кадров.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Онкология, гериатрия, патологическая анатомия и общеврачебная практика являются наиболее привлекательными направлениями в сфере здравоохранения для поступления в медицинские вузы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"За последние годы большое количество специалистов выбрало свою деятельность в области онкологии. Еще одно направление — это общеврачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться", — сказал Мурашко в эфире радио " Комсомольская правда ".

Он отметил, что в 2025 году был отмечен высокий конкурс на специалистов в области гериатрии. Это относительно новое направление в медицине, которое тесно сопряжено с долголетием и технологиями продления жизни.

Кроме того, все чаще молодые люди для поступления выбирают патанатомию, дефицита кадров в этом направлении сейчас практически нет. Оно включает в себя морфологические исследования, в том числе прижизненные. Направление стало активно развиваться благодаря появлению новых методов исследования.