Мишустин поручил завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

КЫЗЫЛ (Республика Тыва), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в следующем году.

"Я знаю. Росатом нам когда обещал его? Когда завершат работы?" - поинтересовался премьер.

Мурашко пояснил, что этого "обещают добиться в следующем году". "Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ", - поставил задачу Мишустин.