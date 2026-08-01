Мишустин поручил завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в следующем году.
- Работы по созданию отечественного аппарата МРТ ведет "Росатом".
КЫЗЫЛ (Республика Тыва), 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в следующем году.
Речь об этом зашла во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. Во время осмотра установленного там аппарата магнитно-резонансной томографии Мишустин обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко и уточнил, как обстоят дела с отечественным МРТ. "Это делает Росатом", - ответил министр.
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"Я знаю. Росатом нам когда обещал его? Когда завершат работы?" - поинтересовался премьер.
Мурашко пояснил, что этого "обещают добиться в следующем году". "Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ", - поставил задачу Мишустин.